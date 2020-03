Dieci casi positivi a Fossano, ma i cittadini non capiscono che devono stare a casa

Sale a 10 il numero dei positivi da Covid-19 sul territorio fossanese e con essi sale anche il numero delle persone in isolamento fiduciario sul territorio del comune per i contatti avuti con i positivi.

I fossanesi, però, paiono non aver capito a fondo la necessità di restare a casa. Oggi, domenica 22 marzo, il sindaco di Fossano Dario Tallone ha dunque effettuato una nuova diretta Facebook per dare, ancora una volta, le corrette informazioni. Quella di Tallone è stata una severa "tirata d'orecchie" ai suoi cittadini: tropper persone in giro con scuse poco credibili e il conseguente rischio per Forze dell'Ordine, volontari del C.A.V.O., della Croce Bianca e lavoratori nei posti di pubblica utilità.

Ecco il video con tutte le informazioni: