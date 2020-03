"Dobbiamo sperare di poter sperare": il messaggio dell'associazione Bocce Quadre di Mondovì (VIDEO)

Sono settimane difficili per la nostra provincia, per la nostra regione, per la nostra Italia. Per il mondo intero, o quasi. L'epidemia di Coronavirus continua a imperversare, costringendoci alla quarantena prolungata, in attesa, un giorno auspichiamo non così lontano, di ricevere buone nuove da chi sta affrontando quest'oscura tempesta sulla tolda di comando.

Un grido di incoraggiamento giunge direttamente da Mondovì e, in particolare, dall'associazione "Bocce Quadre", da sempre puntuale veicolo di spensieratezza e allegria, il cui direttivo, anche in ore drammatiche come quelle che stiamo vivendo, ha provato a strappare un sorriso al popolo dei social network, con un video che esorta a guardare con fiducia al domani.

"Siamo dentro una centrifuga di pensieri, di paure angoscianti e di incognite - si legge nel testo che accompagna il filmato -. Dobbiamo sperare di poter sperare. Dobbiamo. Ci aspettano progetti più importanti di questi giorni assurdi senza fine. Ma non preoccupatevi. Torneremo in piazza e a Piazza. Un bacio e un abbraccio a tutte e a tutti voi".