Dopo il “pasticcio” del Ministero, la Regione torna a ribadire il divieto assoluto di recarsi nelle seconde case: a Crissolo i primi tre denunciati

L’ennesimo “pasticciaccio” nella gestione dell’emergenza epidemiologica del Covid-19 è arrivata nella serata di venerdì, con l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza con le “Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”.

Il provvedimento è passato alla cronaca per la chiusura di parchi, aree gioco e giardini pubblici e per aver dato la “stretta” sulle passeggiate e attività motorie (consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione).

Ma anche per l’ormai annosa questione delle seconde case. Da settimane si moltiplicano gli appelli dei sindaci delle Terre Alte, in alcuni casi “prese d’assalto” da proprietari di seconde case, fuggiti dalla città per “rifugiarsi” nella casa di montagna, quasi fosse “immune” al Coronavirus.

L’ordinanza del ministro Speranza di venerdì sera ha creato un nuovo “equivoco”: sul passaggio dedicato alle seconde case il testo del provvedimento ha specificato che “nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza”.

Una misura che, per molti, si è sin da subito prestata a diverse interpretazioni. “Quindi – si sono chiesti in tanti – dal martedì al giovedì le seconde case sono raggiungibili?”.

Ci penserà il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, di concerto con il governatore lombardo Attilio Fontana, a portare chiarezza, a più di 24 ore di distanza dall’ordinanza del ministro Speranza.

In un decreto firmato dal vicepresidente Fabio Carosso ieri sera (sabato), recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, la Regione, nelle sue disposizioni, al punto “1” ha ordinato “il divieto di ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza”. Sempre e comunque, senza distinzione di giorni o tra festivi e feriali. In attesa di leggere il nuovo decreto del Governo annunciato dal premier Giuseppe Conte ieri, in tarda serata.

Targatocn aveva ospitato, giovedì 12 marzo, il grido d’allarme del sindaco di Crissolo, Fabrizio Re, che aveva denunciato l’arrivo in paese, dopo l’annuncio di misure restrittive da parte del Governo, di proprietari di seconde case, con tanto di sci, ciaspole e quant’altro.

E – trascorsi dieci giorni – insieme a lui, oggi, facciamo un nuovo punto della situazione.

Il primo dato dal quale partiamo sono le tre denunce che ieri la Polizia locale ha elevato nei confronti di altrettante persone trovate in paese senza un giustificato e valido motivo.

Il sindaco, da giorni, complice il periodo di “ferie forzate” dal lavoro, affianca la Polizia locale nei controlli: “Specialmente di sera, dopo cena – racconta – con l’auto del Comune giro in paese, comprese tutte le frazioni. Grazie a controlli serrati, la situazione rispetto ad una settimana fa è di gran lunga migliorata.

Sta di fatto, comunque, che la Polizia locale ha già provveduto ad identificare tre persone con un’autocertificazione non conforme, denunciandole. Ringrazio i vigili dell’Unione dei Comuni del Monviso, i Carabinieri e la Guardia di Finanza per il grande impegno che stanno mettendo nei controlli, sia di giorno che di notte.

Da sottolineare anche l’importanza del sistema di videosorveglianza”.

Di fronte ai controlli delle Forze dell’ordine le scuse addotte sono state le più disparate: “Il paese – prosegue Re – si è rivoltato dopo che le seconde case si sono ripopolate in un momento così delicato.

E io mi chiedo: chi viene a Crissolo e si nasconde, ma poi va a comprare il pane, ha il coraggio di guardare in faccia il panettiere, che ha deciso di lavorare e rimanere qua tutti i giorni?”

Re è un sindaco che non lesina provocazioni, nemmeno questa volta: “Ora la situazione sembra essersi inquadrata, ma sono pronto a mettere il camion del Comune di traverso per sbarrare l’accesso al paese, spostandolo soltanto per i miei concittadini che devono scendere e poi risalire in valle.

Ma bisogna ridurre al minimo questo tipo di episodi”.

La riflessione del sindaco poi però amplia il raggio.

“Io ho deciso di venire a vivere a Crissolo tutto l’anno, portando qui la mia famiglia. Mia figlia frequenta scuola a Paesana e io, ogni giorno, per recarmi a lavoro, faccio decine di chilometri. Quindi posso chiedermi: quei residenti che per anni hanno dimenticato Crissolo per andare in altre località, al mare o in montagna, ora, improvvisamente, in questi giorni, sono tornati ad amare Crissolo?

Dobbiamo dire basta a queste residenze farlocche. A prescindere dal decreto che autorizza il rientro presso la propria residenza, mi chiedo se queste persone abbiano un minimo di senso civico.

Il mio compito è salvaguardare l’incolumità dei miei concittadini, ma sono pronto a chiedere agli organi competenti quali misure poter adottare, tipo ordinanze di quarantena. Poi, passata questa terribile epidemia, occorre una bella riflessione su alcune residenze ‘di comodo’.

Orgoglioso di essere italiano, e rispettoso della fascia tricolore che indosso in qualità di sindaco, posso guardare in faccia chiunque. Non so se lo stesso possano fare questi ‘furbetti’, e mi chiedo se abbiano il coraggio di guardare in faccia i cittadini di Crissolo, in una situazione come questa.

Credo che questa riflessione debba valere per tutti quelle persone che in questi giorni si ‘imboscano’ nelle seconde case. Oppure per chi decide di uscire di nascosto trovando mille motivazioni per muoversi.

Costoro hanno il coraggio di guardare in faccia gli altri cittadini rispettosi? Gli operatori dell’emergenza sanitaria? Medici, infermieri, poliziotti, carabinieri, vigili, sindaci come me… e chiunque sta facendo di tutto per arginare questa epidemia?”.

In Valle Po, inoltre, alcuni i sindaci si sono appellati ad agenzie immobiliari, studi tecnici che operano come intermediari e a chiunque intenda affittare abitazioni di trasmettere ai comuni richieste di affitto e dati degli affittuari, “al fine di permettere alle Amministrazioni di monitorarnee in tempo reale la provenienza”.