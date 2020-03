E' nato Filippo, un fiocco azzurro di speranza a Verzuolo, i genitori: "Non vediamo l'ora che i nonni possano abbracciarlo!"

Filippo Artusio è nato venerdì 13 marzo alle 9,15 all’ospedale di Cuneo, in piena emergenza coronavurus.

La mamma Francesca Bonivardo e il papà Marco Artusio, residenti a Verzuolo, sono diventati genitori per la prima volta.

“Un’esperienza unica che ha visto combinati insieme due fatti straordinari – commenta Francesca, 28 anni, maestra elementare. L’evento emozionante della nascita e l’emergenza Covid-19 che ha chiuso il Paese.

Certo mi ha creato ansia e preoccupazione aggiuntive. Ma prima e durante il ricovero ho sempre avuto intorno ostetriche, medici e personale molto rassicuranti. Durante il travaglio e in sala parto, mi misuravano la temperatura ogni due ore e così in camera con il bambino. Due volte al giorno veniva igienizzata la camera.

Marco ha potuto assistere al parto, peraltro senza svenire, ma poi ha dovuto seguire le regole di sicurezza e gli orari per le visite".

Solo i padri infatti possono vedere i bambini appena nati. Le misure di sicurezza escludono visite di nonni o altri parenti. E, in Ostetricia, i genitori dei neonati, orgogliosi come in ogni epoca, portano la mascherina seguendo le prescrizioni di sicurezza.

“Sono stata dimessa un giorno prima- continua Francesca - anche per esigenze del reparto che aveva bisogno di spazio tra i letti. Ora siamo a casa con il bambino. I nonni non hanno ancora potuto vedere Filippo direttamente, né prenderlo in braccio".

Le restrizioni hanno contenuto il momento di gioia collettiva che accompagna l’entrata in famiglia del nuovo bambino.

“Per ora l’hanno conosciuto attraverso video-chiamate e su whatsapp. Speriamo che lo possano abbracciare presto. In questo momento di chiusura totale c’è la gioia di condividerlo in modo esclusivo tra noi due. Stando in casa o sul terrazzino per prendere un po’ di aria”.