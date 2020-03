Emergenza Covid-19: nel saviglianese Marene il paese più colpito, ma non ci sono nuovi casi positivi

Nella zona del saviglianese si continua la battaglia contro la diffusione del Coronavirus sebbene purtroppo proseguano i contagi e i decessi. Marene purtroppo registra una delle situazioni più drammatiche con 25 casi positivi e due decessi, tuttavia la sindaca ha confermato che nella giornata di oggi non ci sono stati ulteriori contagi. La città rischia ancora di diventare “zona rossa”, per questo la sindaca Roberta Barbero ha emanato un’ordinanza sindacale più restrittiva che invita i cittadini a uscire di casa solo per esigenze lavorative, di salute o per necessità primarie.

La prima cittadina di Marene sin da quando è scoppiata l’epidemia, ogni giorno in video messaggio tiene aggiornata la popolazione in merito alle novità legate al Coronavirus.

A Savigliano sono altri tre i casi positivi al Covid-19 confermati oggi dall'Asl Cn1. L’annuncio è arrivato purtroppo dopo il decesso del concittadino, Massimo Mantovan, primo saviglianese a venire a mancare dopo aver contratto la malattia.

Salgono così in tutto a 5 i contagiati attuali dal Coronavirus residenti a Savigliano. Il sindaco, Giulio Ambroggio, ha emanato un’ordinanza in cui si vietano gli spostamenti in bicicletta e a piedi nei parchi e lungo i passeggianti cittadini e si mette uno “stop” anche al mercato alimentare.

Sono invece cinque i casi positivi al virus tra i cittadini di Racconigi. A tenere sempre aggiornata la popolazione sul numero dei contagi e sulle precauzioni da prendere è il sindaco Valerio Oderda che ha inoltre emanato l’ordinanza sulla chiusura preventiva di parchi, giardini, aree verdi comunali ed orti urbani. Nei giorni scorsi è inoltre partita la distribuzione della oltre 3 mila mascherine realizzate dall’azienda di Daniela Biolatto, grazie al contributo del primo cittadino e del Lions International Club di Savigliano oltre alla collaborazione della Protezione Civile.

A Lagnasco la situazione rimane sotto controllo. Seppure nel rispetto delle restrizione del decreto ministeriale, la città non registra alcun caso positivo al Coronavirus. Il sindaco Roberto Dalmazzo e l’Amministrazione hanno attivato diversi canali tramite cui si comunicano le iniziative e le novità urgenti.

Un solo contagio, purtroppo seguito da un decesso a Monasterolo di Savigliano. La città però non ha più contato altri casi positivi al Covid-19. “Dovremmo poter escludere contagi derivanti dal nostro primo malato - conferma il sindaco Giorgio Alberione - sono passati 15 giorni, speriamo di continuare così”.

Il sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro ha annunciato che per ora tra i suoi concittadini non ci sono casi positivi al Coronavirus, in un post su Facebook ha specificato che “alcune persone sono in isolamento fiduciario e per ora stanno bene e non presentano sintomi”, invitando comunque la popolazione a restare all’interno della popolazione per evitare ogni eventuale contagio.

Un caso positivo al test del Covid-19 è invece risultato anche tra la popolazione di Moretta, si tratta di una signora anziana ricoverata all’ospedale Carle di Cuneo. Al momento tuttavia non si sono registrati nuovi contagi come confermato dal sindaco Giovanni Gatti.