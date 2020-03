Farigliano: c'è il primo caso di Coronavirus in paese

"Non siamo soli. Con questa frase il sindaco e l'amministrazione comunale vogliono sottolineare l'importanza della rete di aiuti alla popolazione in caso di contagio e quarantena fiduciaria".

Comincia così il post pubblicato su Facebook dal Comune di Farigliano per annunciare che è stato riscontrato il primo caso di Coronavirus in paese.

"Proprio in queste ultime ore si è mossa la catena di aiuti nei confronti di una famiglia fariglianese, che verrà supportata dagli enti preposti: Asl, amministrazione comunale e Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana per le necessità primarie".

Infatti, "il capofamiglia è ricoverato presso l'ospedale di Mondovì, le sue condizioni sono stabili. Altre tre persone della famiglia sono in quarantena fiduciaria presso la loro abitazione, ma non presentano alcun sintomo. Un pensiero da tutti noi che siamo loro vicini e un messaggio ai concittadini: state a casa, per il vostro bene e per quello di tutti".