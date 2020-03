Impossibili gli approvigionamenti e i trasporti: cassa integrazione all'Arpa Industriale di Bra

Arpa Industriale, azienda internazionale con sede a Bra, che produce materiali per interior design (laminati HPL e FENIX®), a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla

diffusione del virus COVID-19, ha avviato la Cassa Integrazione come previsto dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.



Purtroppo l’attuale contesto economico produttivo, drammaticamente segnato dalla pandemia, limita sia la possibilità di approvvigionamento di materie prime sia i trasporti.



Per questi motivi, da lunedì 23 marzo le attività produttive saranno ridotte e verrà diminuita la presenza del personale all’interno della sede di via Piumati 91. Chi lavorerà continuerà a seguire le misure di sicurezza per Il contenimento del contagio stabilite dal protocollo del 14 marzo 2020.

L'azienda è vicina a tutte le persone che in questo momento soffrono per la grave situazione, ed è fiduciosa di poter riprendere a pieno regime l’attività produttiva con il successo che l’ha contraddistinta in modo costante negli ultimi anni.