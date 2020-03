In 8 giorni Arpa Piemonte ha prodotto e distribuito 568 litri di gel igienizzante (VIDEO)

Arpa Piemonte ha messo a disposizione i propri laboratori per produrre un liquido igienizzante simile a quelli in commercio, capace di sterilizzare le parti più esposte del corpo, destinato a Forze dell'Ordine e personale sanitario.



I laboratori dell’Arpa che producono gel sono quattro e sono riusciti a produrre e consegnare questa settimana 568 litri di liquido igienizzante, per la maggior parte consegnato alle Forze dell’ordine. Nel dettaglio sono stati distribuiti i seguenti quantitativi:



- 90 litri ai Comuni

- 278 litri alle Forze dell’Ordine

- 20 litri alla Protezione civile

- 180 litri alla Sanità



Dieci le ditte sul territorio piemontese che hanno fornito e si sono date disponibili a offrire i componenti necessari alla realizzazione del gel igienizzante.



Per informazioni sull’approvvigionamento del gel le Forze dell’Ordine e il personale sanitario possono continuare a rivolgersi ai seguenti indirizzi specificando i quantitativi necessari



richieste.lab.alessandria@arpa.piemonte.it

richieste.lab.cuneo@arpa.piemonte.it

richieste.lab.grugliasco@arpa.piemonte.it

richieste.lab.novara@arpa.piemonte.it



Le ditte che vogliono offrire i componenti necessari, ivi comprese delle bottiglie di polietilene o polipropilene per la distribuzione del gel igienizzante (come capacità da mezzo litro fino a dieci litri), possono scrivere a direzione.tecnica@arpa.piemonte.it