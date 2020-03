iorestoacasa, ma in Granda la cultura non si ferma

Il DPCM 8 marzo ha confermato la chiusura dei luoghi culturali almeno fino al 3 aprile e probabilmente anche oltre, per contrastare il contagio da Coronavirus, ma alcuni musei italiani stanno offrendo la possibilità di una visita guidata on line senza dover uscire da casa.

Nella nostra provincia, a Cuneo il Museo Galimberti offre una visita virtuale alla scoperta della casa di uno dei simboli della Resistenza Cuneese, Duccio Galimberti. La dimora si trova in Piazza Galimberti, al secondo piano di palazzo Osasco e fu abitata, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, dai Galimberti. Con un video di circa 12 minuti, consigliabile anche a chi ha già visitato il museo, viene proposto al pubblico un viaggio a ritroso nel tempo, nella storia, a cavallo tra Ottocento e Novecento, della famiglia Galimberti che intrecciò le proprie vicende con quelle cittadine e nazionali.

Passando nelle stanze si possono ammirare opere d'arte di pittori famosi tra cui Lorenzo Delleani, Giacomo Grosso, Matteo Olivero e scultori come Bistolfi e Godet e respirare l'atmosfera di quando la famiglia viveva in quei luoghi. La casa conserva le stanze con i loro arredi originali dell’epoca; oltre alla ricca collezione di opere d’arte sono conservati la vasta biblioteca e l’archivio familiare.

Chi erano i Galimberti? Difficile raccontare in poche righe la loro storia.

A Tancredi junior (1906 – 1944), da sempre conosciuto col diminutivo “Duccio”, avvocato, comandante partigiano delle formazioni di Giustizia e Libertà ed Eroe nazionale della Resistenza, è dedicata la piazza centrale di Cuneo. Nato a Cuneo il 30 aprile 1906, fu ucciso il 4 dicembre 1944, avvocato, Medaglia d'oro della Resistenza, proclamato Eroe nazionale dal CLN piemontese, Medaglia d'Oro al Valor Militare alla memoria.

Il padre, Tancredi senior (1856-1939), fu avvocato, consigliere comunale e provinciale, deputato, sottosegretario alla pubblica istruzione, ministro delle poste e telegrafi e senatore a vita nel regime fascista. La madre, Alice Schanzer (1873 – 1936), fu una fine studiosa, poetessa e scrittrice. Il fratello, Carlo Enrico (1904-1974), ingegnere, donò al Comune di Cuneo le proprietà della famiglia, che, in ossequio al legato testamentario, è stata destinata a “fini di cultura e di istruzione”.

Duccio, valente avvocato già in giovane età, non venne mai a compromessi con il fascismo. Con la caduta di Mussolini il 26 luglio del 1943 arringò la folla dalla finestra del suo studio che dava sulla Piazza Vittorio a Cuneo con un discorso contro il regime fascista e gli alleati tedeschi. L'8 settembre lo Studio Galimberti si trasformò in centro operativo per l'organizzazione della lotta armata popolare e successivamente Duccio si traferì in Val Gesso nelle bande partigiane che poi diventeranno le brigate di Giustizia e Libertà. A Torino il 28 novembre del 1944 venne catturato dai repubblichini, trasportato nella caserma delle brigate nere di Cuneo dove fu interrogato, ridotto in fin di vita dalle sevizie e ucciso il mattino del 4 dicembre dai suoi aguzzini. Il luogo della morte è al momento ancora dibattuto: potrebbe essere stato ucciso a Cuneo oppure a Centallo, dove venne ritrovato il suo corpo.

Scopri come entrare nel museo collegandoti a QUESTO LINK e prova a cercare altre informazioni per conoscere meglio la storia di Duccio Galimberti.

Non è nella nostra provincia, ma merita un accenno l’iniziativa “#Comingsoon: le passeggiate del Direttore” del Museo Egizio di Torino, il più antico museo del mondo dedicato interamente alla cultura egizia chiuso dall’8 marzo. Il Direttore Christian Greco, in attesa di accogliere di persona i sempre numerosi visitatori, ci accompagnerà virtualmente, ogni giovedì e sabato, sala dopo sala, per raccontare la storia della collezione, scoprire i reperti più significativi e la ricostruzione dei contesti archeologici. Le passeggiate sono in programma sul canale Youtube del Museo Egizio e sui social e ci danno la possibilità di fare un viaggio nella storia suddiviso in brevi episodi. Da vedere su www.facebook.com/museoegizio

Da visitare anche il sito del Museo https://museoegizio.it, dove si racconta la storia del museo, si descrivono le collezioni che vi sono conservate e tanto altro.

Difficile spiegare ai bambini perché non si va più a scuola, perché non si può andare a giocare ai giardinetti o a passeggio nel parco, ma per fortuna ci sono iniziative anche per loro in modo da tenerli piacevolmente occupati a casa.

A Cherasco, ad esempio, don Silvio Mantelli, sacerdote salesiano, noto con lo pseudonimo di Mago Sales e fondatore Museo della Magia, per #iorestoacasa propone un concorso di disegno per bambini che sono invitati a leggere il racconto “Luigino e l’orco” e a realizzare un disegno dal tema: contro l’orco nero io leggo - la lettura mi mette le ali per sconfiggere la paura. La bella iniziativa è aperta a tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni, con la suddivisione in due categorie: età compresa tra 3 e 6 anni e età compresa tra 7 e 10 anni. Ogni bambino può partecipare con un solo disegno che potrà essere realizzato con qualsiasi tecnica (pastello, acquerello, tempera...) ma assolutamente a mano libera. La consegna ha come scadenza il 25 aprile. La partecipazione è gratuita.

Dal sito del museo si legge che il Museo della Magia nasce su iniziativa di Don Silvio Mantelli, meglio conosciuto come Mago Sales, che nel corso degli anni e in giro per il mondo ha collezionato materiale e oggetti appartenenti ai grandi maghi della storia. La struttura museale nasce in un vecchio asilo di Cherasco che è stato ristrutturato e adeguato all’esposizione. Il Museo si articola in quattro sale tematiche allestite scenograficamente, un teatro adibito a spettacoli di illusionismo, una biblioteca interamente dedicata al tema della magia e che possiede oltre 18.000 volumi consultabili per motivi di studio e ricerca. Vedi la pagina Facebook del museo per altre informazioni.

Il racconto di “Luigino e l’orco” e il regolamento del concorso sono pubblicati sul sito del museo.

Ci sono iniziative culturali anche per i grandi: a Canale la biblioteca civica propone l’iniziativa “#iopensoacasa”, concorso tramite scritti, immagini e pensieri ai tempi della criticità del coronavirus.

Dalla pagina Facebook Biblioteca civica Prof. Pietro Cauda si legge: “Questi giorni, condizionati da un virus ancora tutto da capire, stanno stravolgendo i nostri modi di stare al mondo: eppure, come ogni problema, offrono anche piccole opportunità. In spazi di tempo resi liberi, nostro malgrado, conserviamo un potere: riflettere, creare, fissare le nostre emozioni, tramutarle in qualcosa di tangibile, tra i muri delle nostre case, da donare a sé e agli altri. Perché un pensiero, uno scritto, un’immagine, una poesia, sono espressioni di umanità: in questo “stare a casa” possiamo far sedimentare ciò che abbiamo nel cuore e nell’animo, fissare istanti, impiegare qualche minuto del nostro tempo che ora è divenuto un po’ immobile. Ma che, allo stesso modo, può diventare humus di cultura, di crescita, di consapevolezza, di arte”.

Il concorso di idee è aperto a tutti, canalesi e non canalesi, di ogni età: si potrà partecipare con aforismi, brevi racconti di narrativa o di cronache personali, pagine di diario, poesie, lettere, disegni, immagini fotografiche accompagnate da parole, senza limiti di lunghezza. Non ci saranno limiti di quantità degli elaborati che potranno essere inviati all’indirizzo mail biblioteca@comune.canale.cn.it possibilmente nei formati “.pdf”, “.jpg” o eventualmente “.doc”. Nessun costo di partecipazione. Saranno ammessi anche i post Facebook o Instagram recanti l’hashtag “#iopensoacasa”. Le opere verranno pubblicate sulla pagina Facebook “Biblioteca civica Prof. Pietro Cauda”: ci saranno anche premi “di sostanza”, grazie alla collaborazione dell’Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero, e con l’appoggio della Città di Canale.

Info e locandina: www.facebook.com/Biblioteca-Civica-prof-Pietro-Cauda

Non potendo uscire da casa, se non per comprovate motivazioni, possiamo fare viaggi virtuali alla scoperta degli angoli della Granda che ancora non conosciamo bene.





In un’area del territorio cuneese è nata recentemente Octavia, associazione che raggruppa alcuni comuni della pianura nelle “terre di mezzo” tra Cuneo e Torino, tra Monviso e Langa. Borghi che, pur diversi tra loro per storia, economia e geografia, sono accomunati dall’autenticità e dalla voglia di lasciarsi scoprire con un turismo lento ed ecosostenibile.

In attesa di poterli visitare, cominciamo ad esplorare il sito e la pagina Facebook dove nella sezione “Io resto a casa - I consigli di Octavia” è possibile fare un viaggio virtuale nel tempo e nei territori di pianura, un modo per esplorare attraverso suggerimenti e video le curiosità e le eccellenze di questi paesi. Sarà così possibile scoprire storia, paesaggi, arte, enogastronomia e curiosità di Cardè, Casalgrasso, Cavallerleone, Faule, Manta, Moretta, Murello, Polonghera Revello, Ruffia, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Villafalletto, Villanova Solaro e Vottignasco. Un esempio? Da non perdere il video dell’Abbazia di S. Maria di Staffarda che ci permette di scoprire i tesori che abbiamo nella Granda e che a volte conosciamo solo superficialmente.

Info: www.facebook.com/AssociazioneOctavia