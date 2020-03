Mangiar fuori restando a casa? Si può, con gli agriturismi di Campagna Amica della Granda

Fare pranzo o cena fuori, restando a casa… si può! Gli agriturismi di Coldiretti Campagna Amica in queste ore si stanno attrezzando per portare a domicilio nella nostra Provincia piatti gustosi e genuini.



In un altro weekend di emergenza sanitaria, in cui i cittadini sono invitati ad uscire il meno possibile per ridurre il rischio del contagio da Coronavirus – rende noto Coldiretti Cuneo – gli agriturismi Campagna Amica sul nostro territorio offrono la possibilità di prenotare piatti di qualità a Km zero e di portarli direttamente a casa, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, andando incontro soprattutto alle fasce più deboli, in particolare agli anziani e alle persone sole.Un servizio di grandissima utilità per il quale è stato fondamentale l’intervento di ieri della Regione Piemonte: “Ringraziamo il Presidente Cirio che, in seguito alle nostre sollecitazioni, si è impegnato affinché gli agriturismi, come previsto dal DPCM dell’11 marzo, possano essere d’aiuto e preparare pasti da consegnare a domicilio” dichiara Roberto Moncalvo, Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo.