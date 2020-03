Mondovì: la comunità musulmana avvia una raccolta fondi per l'ospedale

Questo il testo che accompagna la campagna di crowdfunding: " Ci rivolgiamo a coloro che vivono in Italia, il Paese che ci ha accolti. È un Paese che ha ospitato i poveri e ha aiutato i bisognosi. I migranti sono stati tirati fuori dall'oscurità dei mari e gli italiani si sono presi cura di loro, a differenza di tanti altri, europei o arabi. Questo Paese accoglie coloro che non riescono a condurre una vita dignitosa, nella giustizia e nell'uguaglianza. Qui non ci sono differenze tra l'italiano e l'espatriato e i diritti vengono garantiti a tutti. Anche prima di ottenere la residenza legale in Italia, andavamo in ospedale e venivamo seguiti gratuitamente anche per cure molto costose" .

E ancora: "L'Italia ci ha dato molto e il nostro dovere ora è di restituire ciò che abbiamo ricevuto con le nostre preghiere e il nostro aiuto materiale, che non saranno mai abbastanza. Non siamo qui solo per lavorare e fare soldi! Questo ora è il nostro Paese, lo amiamo come quello d'origine e gli auguriamo tutto il bene possibile. È un Paese che ti permette di praticare i tuoi riti, qualunque sia la tua religione: musulmana, ortodossa orientale, ebrea, buddista... Tutti possono lavorare e pregare il loro Dio secondo il proprio credo. I nostri cuori si stringono nel dolore e nella tristezza per ciò che sta accadendo in questa Italia davvero ospitale e le restiamo fedeli: siamo tutti suoi figli e ci sosterremo spalla a spalla e piede a piede fino a quando le nuvole se ne saranno andate e la primavera sarà tornata da Roma a Milano e potremo ritrovarci nelle strade. Non lasceremo l'Italia sola: le nostre anime sono legate al suo suolo e alla sua brezza... Dal cuore di ogni espatriato accolto in Italia sorgano un pensiero di amore e una preghiera. Possa Dio accettarli".