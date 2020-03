"Oggi iniziano i 15 giorni più duri": in tenuta domestica, il sindaco di Cuneo Federico Borgna condivide il momento del caffè su Facebook (VIDEO)

Il sindaco di Cuneo e presidente della Provincia Federico Borgna stamattina è intervenuto per la seconda volta su Facebook, condividendo il momento del caffè con i cittadini.

Borgna ha non solo riassunto tutte le nuove misure annunciate ieri sia a livello di Piemonte che a livello nazionale, ma ha anche ricordato tutti i servizi attivi sul territorio a favore dei cittadini, perché possano restare a casa.

Poi i numeri, quelli su cui tutti fanno domande. "A Cuneo abbiamo 38 persone contagiate e 77 in isolamento fiduciario. Ma non voglio parlare di numeri. Queste sono persone, che stanno combattendo e vivendo un momento delicato. Possiamo aiutarli e aiutare chi si sta occupando di loro solo in un modo: stando a casa!"