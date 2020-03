Operativa l'app "Tut a ca" per le consegne a domicilio, iniziativa della Confcommercio della Granda

Alla luce dell’emergenza COVID-19 molte attività commerciali hanno attivato servizi di consegna a domicilio

facendo emergere la necessità di una gestione degli ordini e della pianificazione delle consegne, oltre ovviamente al bisogno di ampliare la propria platea di clienti in un momento di particolare contrazione economica.

La web-application “Tut a ca”, promossa da Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Cuneo e nata da un’idea di Ascom Bra e da Weconstudio, mira a fornire una piattaforma web che possa fare da broker per i prodotti in vendita tra gli esercizi commerciali gestendo il catalogo, l’acquisto e la pianificazione delle consegne.





L’obiettivo è quello di fornire uno strumento per gli utenti finali che possono verificare nel proprio comune di appartenenza quali sono gli esercizi commerciali che fanno la consegna a domicilio, mostrarne il catalogo e creare un canale e-commerce specifico. A questo si aggiunge la finalità per le attività commerciali che possono in questo modo avere massima visibilità del servizio di consegna a domicilio. Non da ultimo, offrire un ulteriore canale di vendita agli esercizi commerciali.





La piattaforma è stata sviluppata come web-application (sito web responsive fruibile da pc, tablet e smartphone) per la sezione di e-commerce aperta al pubblico.

Gli esercizi commerciali avranno un backend dedicato (gestibile anch’esso da pc, tablet e smartphone) nel quale potranno inserire i propri dati, il catalogo dei prodotti e la gestione delle consegne, la consultazione degli ordini ricevuti.





"Noi ci siamo. Confcommercio c’è – commenta il direttore Ascom Bra Luigi Barbero - Da oggi, sabato 21 marzo, siamo operativi con un nuovo servizio: una web application per la gestione delle consegne a domicilio. Abbiamo messo in piedi questo progetto insieme alla start-up innovativa braidese Weconstudio, che ha gli uffici presso la sede Ascom di piazza Giolitti, nel giro di pochi giorni, e abbiamo scelto di farlo con la tecnologia che oggi si sta dimostrando mezzo fondamentale. Invitiamo quindi tutte le attività commerciali ad aderire alla piattaforma di consegna a domicilio “Tut a ca”.





Il Presidente Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Cuneo, Luca Chiapella: “Sono molto soddisfatto per il lavoro di squadra che le Ascom della provincia di Cuneo stanno facendo in queste settimane. Si tratta di un momento di grande difficoltà ed emergenza e la sinergia diventa davvero la parola d’ordine da seguire. Una web application che permette di coordinare e gestire le consegne a domicilio è sicuramente uno strumento utile per tutte le attività commerciali e i pubblici esercizi della nostra provincia, che può aiutare le imprese del settore food a continuare a svolgere, seppure in parte, la propria attività e a mettere a disposizione dei clienti i propri servizi”.





Il Presidente della Camera di Commercio di Cuneo Ferruccio Dardanello aggiunge: “Da sempre la Camera di Commercio sostiene le iniziative digitali e innovative, questa applicazione proposta dalla Confcommercio è particolarmente rilevante proprio in questo momento di estrema difficoltà delle piccole imprese del commercio. Passata l’emergenza rimarrà uno strumento utile per tutte le imprese che già effettuano e effettueranno il servizio di consegna a domicilio “





Le attività commerciali possono registrarsi e inserire i propri prodotti, sui siti delle Ascom territoriali sarà disponibile da lunedì il manuale tutorial, mentre gli utenti possono effettuare la registrazione direttamente sul portale https://tutaca.it/





In soli pochi giorni, dal lancio del progetto, le pre-registrazioni di utenti finali hanno superato le mille adesioni e le Ascom della provincia promuoveranno il progetto nei rispettivi territori.

Un progetto questo, che si è quindi dimostrato di necessità, sia per le attività commerciali che per i cittadini.