Dall'India più quaranta ore di viaggio: Sebastiano e la sua compagna ce l'hanno fatta e adesso sono a casa a Centallo

Sono centinaia gli italiani che, sparsi per il mondo, alcuni per lavoro altri per viaggi, stanno cercando di tornare a casa e di trovare collegamenti e risposte in un mondo le cui distanze, fino a qualche settimana fa azzerate, sono diventate insormontabili.

E', questa, un'altra delle conseguenze della pandemia in atto.

Sebastiano Ramello e la sua compagna Franca sono riusciti a rientrare in Italia, partendo da Bangalore, in India, e affrontando più di 40 ore di viaggio. Ma ce l'hanno fatta.

Ecco il racconto di Sebastiano:

Il nostro viaggio di rientro è iniziato il 20 marzo, dal sud dell'India, a bordo di un taxi per 500 km per raggiungere l'aeroporto di Bangalore. Negli ultimi giorni di permanenza in India il paese stava creando nuove leggi per contenere il virus, tra cui chiudere, in modo che più nessuno potesse entrare.

Il 22 marzo il Paese avrebbe chiuso tutto, per cui non saremmo più nemmeno potuti uscire dall'India per chissà quanto altro tempo.

In areoporto, a Bangalore, disinfettanti per mani a disposizione in ogni angolo, areoporto quasi vuoto, la metà delle persone tutte con mascherina. Dopo diverse ore di attesa il chek-in: la certezza del volo.

Abbiamo avuto qualche difficoltà perché volevano sapere la ragione della nostra destinazione a Nizza, essendo noi italiani. Alla fine ci hanno fatto passare, ma abbiamo temuto il peggio.

Un volo lungo, ogni tanto colpi di tosse, che alle nostre orecchie sembravano spari nel vuoto. Arriviamo a Amsterdam, dove abbiamo fatto scalo 5 ore. All'areoporto sembrava che il Coronavirus non esistesse, nessuna precauzione in merito, personale senza mascherine, delle persone in transito solo circa il 20% con mascherina, solo qualche cartello e video che diceva di mantenere le distanze. Al controllo bagagli a mano, un controllore, forse poliziotto, mi chiede perché indosso occhiali da sole, spiego per dare una protezione in più contro il virus, lui esplode a ridere, io mi altero e gli rispondo “C'è poco da ridere: in Italia la gente sta morendo". Aspettiamo il nostro volo, gli olandesi in transito si comportano come niente fosse, i pochi italiani, francesi e qualche cinese tutti in maschera, molti con guanti usa e getta, tutti preoccupati.

Poi finalmente l'arrivo a Nizza, dove ad aspettarci per portarci a casa c'era un mio grande amico di Dronero, Igor.

Nel tragitto fino a Centallo non abbiamo incontrato nessun controllo, nessuna pattuglia né in Francia ne in Italia, circa 5 macchine e forse una ventina di camion, un deserto.

Siamo a casa, dopo 40 ore di viaggio, alla finestra i miei genitori che mantengono le giuste distanze, un sorriso, un saluto veloce un abbraccio virtuale e dopo qualche secondo ci separiamo, sono 5 mesi che non ci vediamo. Non ci possiamo toccare ma sappiamo di essere vicini.

Io e Franca ci abbracciamo e stappiamo una buona bottiglia di Barolo docg, sapore di casa. È stata un'avventura che per ora si è conclusa bene anche se non è ancora finita, ora ci toccano, giustamente, le due settimane di quarantena.

Le istituzioni hanno fatto poco per noi, la Farnesina non ci ha risposto, gli uffici Alitalia non ci hanno risposto, consolato e ambasciata sono stati capaci solo di dirci di affrettarci a uscire dall'India.



Devo solo ringraziare la nostra capacità di viaggiatori e i tanti amici che ci hanno sostenuto dall'Italia e dal mondo. Ma sono davvero tanti gli italiani all'estero che hanno bisogno di aiuto. Cercherò di darglielo, di sostenerli e di dare tutti i consigli e le informazioni necessarie.