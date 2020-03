Primo caso di Coronavirus a Briaglia

"Vi comunichiamo che si è presentato il primo contagio a Briaglia. È una persona residente a Grugliasco, che si trovava a Briaglia nella sua seconda casa".

Con queste parole l'amministrazione municipale di Briaglia, piccolo Comune incastonato fra Mondovì e Vicoforte, ha annunciato il primo caso di Coronavirus riscontrato sul proprio territorio.

"Non risultano altri contatti - aggiungono dal municipio -; è in quarantena domiciliare a Tetti Ellero e ad oggi le sue condizioni sono stabili e non prevedono il ricovero ospedaliero. La nostra protezione civile, nella persona di Giacomo Miceli, insieme al sindaco, Dario Filippi, si è attivata per la verifica della sua permanenza a Briaglia. Ad oggi risultata una situazione tranquilla, senza il coinvolgimento di altre persone".