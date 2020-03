A Canale la messa in diretta Facebook, il parroco: "La Madonna sta vicino ai suoi figli in questo momento di paura e bisogno di sicurezza"

"La gente è molto legata a questo Santuario. Era un po' che ce l'avevo nel cuore ed ho pensato: La mamma del cielo nel momento in cui i figli hanno paura e bisogno di sicurezza cosa fa? Lascia anche la sua casa per stare vicino a loro" - commenta in modo simbolico e con voce emozionata don Eligio Mantovani, parroco di San Vittore a Canale -, sentito oggi al telefono. D'accordo con il Vescovo e il sindaco del paese la Madonna di Mombirone è qui in mezzo a noi. Nella cappellina c'è gente con mascherina e guanti che dopo aver fatto la spesa sosta un momento per dire una preghiera alla Madonna per Canale e la salute dei canalesi. Ogni ora c'è sempre una persona che prega davanti statua della Vergine e al Santissimo Sacramento, e noi sacerdoti, assicuriamo la nostra presenza durante la preghiera dei fedeli"