Alba, "Venti camere del seminario per i medici e infermieri in arrivo a Verduno"

Con una lettera dello scorso 21 marzo, indirizzata al direttore generale dell’Asl Cn2 Massimo Veglio e al commissario per l’ospedale di Verduno Giovanni Monchiero, il vescovo di Alba, monsignor Marco Brunetti, ha dato la disponibilità di 20 camere del seminario per ospitare gratuitamente medici e personale ospedaliero in vista dell’apertura anticipata dell’ospedale di Verduno.



La decisione è maturata “in spirito di sussidiarietà e di carità evangelica”, considerando la gravità della situazione sanitaria, la scelta della Regione di aprire l’ospedale per la cura delle persone affette da Covid-19, e l’invito della presidenza dei vescovi italiani (Cei) ad abbracciare scelte solidali che possano aiutare il Paese ad affrontare l’emergenza.