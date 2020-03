Amici degli animali: gatto gourmet, sì chef (VIDEO DA NON PERDERE)

Gli animali domestici sono parte integrante di una famiglia, qualunque sia il suo nucleo. Sono tanti i dubbi che possono sorgere, alcuni più grandi alcuni più piccoli. Per tutte le vostre domande sono stati creati dei mini video in cui in modo chiaro, conciso e simpatico, viene spiegato come curare al meglio la salute e il benessere del nostro amico a 4 (o 2) zampe.

Questa settimana ci occupiamo dei gusti del gatto: perchè sono così difficili tanto che a volte ci sembra di un essere un concorrente di Masterchef? Sbizzarritevi in cucina: il gatto è curios per natura. Ecco i consigli di Gina.

Nei prossimi giorni ci occuperemo di Fuffi, al prossimo appuntamento!