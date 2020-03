Dall’Ana Monviso oltre 1000 maschere e 120 camici cerati i medici ed operatori dell’ospedale di Saluzzo

L’Ana Monviso sempre in prima linea nella battaglia al Covid-19.

"Da anni la Sezione ANA “Monviso” di Saluzzo si propone come obiettivo quello di aiutare in ogni modo possibile chi si trova in condizioni di difficoltà – sottolinea il presidente Giorgio Carena - E cosi, dopo il bonifico di 5.000 euro all’“Officina delle idee” che con le associazioni “Amici dell’Ospedale SS. Annunziata di Savigliano ONLUS” e “Cuore in mente APS” acquista attrezzature e materiali sanitari per gli ospedali di Fossano, Savigliano e Saluzzo, abbiamo attivato altre due iniziative".

Analizzate insieme ad una équipe medica le esigenze prioritarie nella situazione di emergenza del territorio la sezione delle penne nere ha deciso di donare 1.000 mascherine protettive e 70 camici cerati per medici ed operatori sanitari.

"La spesa complessiva dell’intervento deciso in Direttivo per la donazione destinata in esclusiva all’Ospedale di Saluzzo è di 2.000 euro - informa il presidente.

Ulteriori 60 camici cerati sono stati consegnati in data odierna al nosocomio saluzzese grazie alle donazioni di un grande amico delle Penne Nere “Lele” Bertola (50) e di un alpino anonimo della Squadra Protezione Civile di Verzuolo (10)".

Le consegne del materiale sono state effettuate da una Squadra ANA della Protezione Civile.

"Contestualmente alla nostra iniziativa anche la Sezione ANA di Mondovì sta predisponendo l’acquisto del medesimo materiale da destinare sul territorio monregalese. Non sono da escludere, comunque, eventuali nuove iniziative nelle prossime settimane.

Gli Alpini della Sezione ANA “Monviso” dicono ancora una volta: Presente!pedale impegnato in primissima linea”.