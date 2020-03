"Favole da casa" concedetevi un momento per viaggiare con la fantasia: aiuta l'anima e la psiche!

Da quando è iniziata ufficialmente la quarantena per tutti, il nostro gruppo editoriale Morenews ha ideato nuove rubriche per rimanere vicini ai propri lettori, ancora di più. Fra le iniziative che hanno avuto maggior successo c'è “Favole a casa”, un momento quotidiano di fantasia letto e commentato da Fata Zucchina.

I racconti scelti, letti e commentati dalla giornalista Renata Cantamessa, sono stati definiti dal nostro pubblico come momenti per vivere meglio: una sorta di "favole psicologiche" che aiutano in questo momento difficile. Racconti conviviali per ogni fascia d'età che aiutano ad evadere anche se solo con la fantasia e sono di supporto al buon umore.

La fantasia, le favole, la loro morale e il modo in cui vengono raccontate, possono infatti essere considerate una “cura” per le giornate spesso monotone che siamo chiamati a vivere a casa. Tramite le favole è però possibile viaggiare al di là di ogni confine, concedendosi ogni giorno uno spazio speciale che è adatto sia ai bambini, sia ai grandi, perché non esiste età per sognare!

La giornalista Renata Cantamessa, nell'ideare la rubrica, ha pensato proprio ad una campagna sociale di favole pubblicando un video al giorno con il racconto commentato di un autore celebre. Una lettura “guidata” che offre un interessante momento di riflessione per i bambini, ma non solo. Connettetevi ogni giorno per il nostro appuntamento quotidiano, vi aspettiamo!