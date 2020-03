La TEC Arti Grafiche stamperà gratuitamente dispense e materiale didattico per gli studenti di Fossano

L’ulteriore stretta di ieri con il nuovo DPCM che limita ulteriormente le attività professionali, artigiane e industriali che possono continuare le attività prevede che le tipografie possano restare aperte.

È il caso della TEC Arti Grafiche di Fossano. I giorni scorsi, prima della stretta ministeriale, il titolare Marco Bertolino aveva annunciato la chiusura al pubblico e la limitazione delle attività, ma oggi ha stupito i fossanesi con un’iniziativa destinata ad avere una grande utilità: la stampa del materiale didattico per gli studenti che non hanno la stampante in casa a titolo gratuito.

“Cari fossanesi, la nostra attività nostro malgrado o meno dovrebbe rimanere aperta, essendo ritenuta dall'ultimo DPCM del 22.03.2020 tra quelle essenziali rientrando tra quelle legate alla filiera dell'agroalimentare, anche se noi da quasi due settimane abbiamo fatto la scelta di chiudere al pubblico ed essere operativi per la parte produttiva, soltanto per esigenze essenziali correlate a quel settore – ha scritto il titolare della TEC sui social Network -. Un altro dei settori che comunque e fortunatamente sta andando avanti per i nostri figli, è quello scolastico. Ci rendiamo conto che non tutte le famiglie hanno la possibilità di stampare in casa i compiti e le dispense che vengono date agli studenti, pertanto si è deciso di dare il nostro

seppur piccolo contributo, rendendoci disponibili a tutti i privati residenti nella città di Fossano, di stampare a costo zero qualsiasi tipo di stampa (in f.to A4 e A3 in bianco e nero o a colori). Chi avesse necessità può inviare una mail a emergenza@tec-artigrafiche.it indicando nome, cognome e il quantitativo di stampe di ciascun file, potrete venire a ritirare (nell'arco di 12-24 ore previa nostra conferma via mail) la busta delle vostre stampe che vi lasceremo presso l'ingresso principale della TEC arti grafiche srl in via dei Fontanili, 12. Ci auguriamo che questo piccolo gesto possa essere di aiuto quanto meno per far proseguire al meglio l'attività didattica dei nostri figli. Buona giornata e teniamo duro!!!!”

Una decisione, quella della TEC, decisamente non scontata, che ha già ha fatto meritare numerosi attestati di stima per i suoi titolari.