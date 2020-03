Temperature "in formato invernale" fino a giovedì: in arrivo anche la neve?

Come anticipato l’ingresso di aria fredda pilotata da un’alta pressione su Europa orientale ha fatto abbassare notevolmente le temperature, e le manterrà in formato invernale almeno fino a giovedì incluso. Risalgono nel weekend. Precipitazioni poche, giovedì possibile neve fino in pianura.

Cielo nuvoloso questa mattina ma con nubi in graduale dissolvimento a partire da est durante la giornata. Poi per lo più sereno o poco nuvoloso. Temperature in drastico calo da oggi, poi rimarranno stazionarie. Valori minimi da domani diffusamente sotto lo 0 (fino -2/-3 °C) ove non ci sarà vento, con gelate estese ad esclusione delle coste. Massime che complice il sole potranno arrivare fino 10 °C, qualche grado in più sulle coste. Venti oggi moderati o localmente forti da nord/nordest, in calo dal tardo pomeriggio. Poi rimarranno sempre dai settori settentrionali ma per lo più deboli.