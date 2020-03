Unione del Fossanese: consegnate le prime mascherine

Sono stati superati i 6mila Euro su Go Fund Me e altri 10mila sul conto corrente, mentre altri 4mila sono in arrivo.

La generosità di tanti cittadini dell'Unione del Fossanese, insieme a quella delle ormai circa 70 sarte che stanno incessantemente cucendo mascherine hanno consentito di consegnare le prime mascherine all'Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo e all'Ordine dei Medici della Provincia di Cuneo nella persona del dottor Claudio Blengini.

Intanto la società torinese NoReal, del benese Davide Borra ha offerto alla campagna di raccolta fondi un video promozionale: