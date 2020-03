Due positivi da Covid-19 anche a Genola

Anche da Genola è arrivata oggi, lunedì 23 marzo, la notizia di due casi di positività da Covid-19.

Ad annunciarlo anche via Facebook ai concittadini è il sindaco Flavio Gastaldi: “La Protezione Civile di Cuneo mi ha segnalato i primi 2 casi genolesi di positività al CoronaVirus (sembra contratto esternamente al paese, il che fa dedurre che non ci siano catene di contagi su Genola).

I cittadini sono ricoverati in due strutture ospedaliere diverse. Come conseguenza, i membri delle rispettive famiglie sono in quarantena fiduciaria. A loro va tutto il nostro sostegno. Nell'augurare loro un sereno decorso, ribadisco tutto quanto detto e scritto nei giorni precedenti.

Abbiamo provato sia la linea morbida sia la dura e abbiamo notato che il messaggio è passato, col rischio di attirarci qualche critica. In questo momento la cosa più importante è preservare la salute di tutti.

Collaborando insieme, siamo sicuri di preservare la sicurezza, la salute e la serenità di tutti. Grazie alla cittadinanza, ai numerosi volontari, ai dipendenti comunali e a tutti gli amministratori che mi stanno aiutando a gestire la situazione con riservatezza e grande senso di responsabilità”.

Nei giorni scorsi sono saliti a due anche i contagi a Cervere e a 10 i casi a Fossano.