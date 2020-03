Lavoro nero e mancato pagamento delle imposte: sanzioni per 600mila euro dalla Guardia di Finanza di Mondovì

Infatti, la società, al solo scopo di evadere l’imposta, aveva sottoscritto diverse polizze assicurative delle quali, al momento opportuno, ha variato “ad hoc” alcune clausole consentendo di remunerare gli stessi amministratori e soci. L’escamotage consentiva un duplice vantaggio fiscale, sia in favore della società, sia in favore dei beneficiari finali che hanno potuto così intascare redditi per oltre 150 mila euro, senza, praticamente, pagare imposte.

Numerose le violazioni riscontrate anche nella gestione dei lavoratori dipendenti che si è scoperto essere impiegati per molte più ore di quelle effettivamente pagate. In questo caso sono stati sottratti a tassazione redditi di lavoro dipendente per circa 570 mila euro, non avendo la società operato, su tale importo, le previste ritenute fiscali e segnalate sanzioni per un massimo di 600 mila euro.