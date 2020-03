All’Itt di Barge si anticipa il fermo produttivo, cassa integrazione per "emergenza Covid-19" fino al 5 aprile

Lo scorso 18 marzo la Itt di San Martino di Barge - che conta 850 lavoratori e si occupa di produzione di pastiglie per i freni - aveva raggiunto un accordo con le parti sindacali che prevedeva la riduzione della forza lavoro al minimo garantito secondo una distribuzione per mansione.



Nell’incontro di oggi tra aziende e rappresentanze sindacali all’indomani dell’emanazione del decreto del presidente del Consiglio del 22 marzo l’azienda ha comunicato l’intenzione di anticipare la cassa integrazione ordinaria con causale “Covid-19 Nazionale” a partire da oggi, lunedì 23 marzo fino al 5 aprile.



A partire dalle ore 6, sempre di oggi, l’attività è stata interrotta salvo per mansioni relative a spedizioni, smaltimento e messa in sicurezza dell’impianto per cui si procederà fino a mercoledì 25 marzo (ultimo giorno per adeguarsi alle nuove norme del Dpcm del 22 marzo).