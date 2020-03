Chi lavora, chi no? Quali sono le attività "non essenziali"? Anche le fabbriche cuneesi fanno i conti con il nuovo decreto

Un lunedì concitato quello iniziato oggi, lunedì 23 marzo, in molte aziende italiane e anche nel cuneese. Sul tavolo il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, comunicato nella serata di sabato sera e firmato ieri, domenica 22 marzo. Con questo nuovo Dpcm c’è una stretta sulle attività cosiddette “non essenziali”. Ma quali sono?



Dal decreto non sono, ovviamente, coinvolte la filiera alimentare, farmaceutica, parafarmaceutica e tutto quanto è legato alla sanità. Non sono inclusi i servizi finanziari, bancari, assicurativi e postali. Queste le categorie “essenziali” annunciate dal premier Conte nella attesa diretta di sabato sera.



Nella serata di ieri è stata poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale la lista delle circa 80 categorie professionali “essenziali” o comunque legate ad attività essenziali. E così in poche ore dirigenti aziendali, rappresentanti di categoria, sindacati e rappresentanze sindacali hanno dovuto incrociare i vari “codice Ateco” (codice che stabilisce le attività economiche) garantiti dal nuovo decreto per valutare chi potesse l’indomani riaprire o chi no.



L’effetto del decreto - che doveva avere effetto immediato vista la fase emergenziale - ha inizio da mercoledì 25 marzo. Due giorni concessi per adeguarsi alle nuove norme.



Un decreto che non ha, possiamo dirlo, accontentato nessuno. I sindacati confederali nell’incontro con il premier avevano richiesto una maggior stretta delle attività produttive coinvolte. Dall’altra gli industriali contestano una ricaduta pesantissima sul piano economico. Il presidente di Confindustria Boccia parla di una perdita stimata di 100 miliardi al mese con il nuovo Dpcm.



Anche la provincia di Cuneo si adegua al decreto. C’è da dire che nel mondo chimico e metalmeccanico molte chiusure sono state già operate dalle aziende fino al 3 aprile. Molte sono quelle che hanno attivato ammortizzatori sociali, la più utilizzata la cassa integrazione in deroga - già stabilita dal decreto Cura Italia - con causale “Covid-19 Nazionale” che garantisce nove settimane di Cigo con una finestra per la richiesta che va fino al 31 agosto.



Tra le aziende che già avevano previsto la chiusura o che l'hanno stabilita in queste ore - ne citiamo alcune - Merlo, Saint Gobain, Borgna Vetri, gruppo Dana Oerlikon, Mtm, Rolfo, Tcn Group, Cubogas, Omlat, Sacmi, Bitron.



Alcune situazioni sono in via di definizione: ad esempio all’Itt di Barge dove in giornata è previsto un incontro tra le parti per stabilire come proseguire a seguito del nuovo decreto.



Stessa sorte anche per la Michelin di Cuneo dove nel primo pomeriggio di oggi la direzione e le rappresentanze si confronteranno su come andare avanti nei prossimi giorni.



Alstom, come comunicato ieri, aveva in programma la cassa integrazione per Covid a partire dal 30 marzo aperta almeno fino al 14 aprile. Il decreto del weekend ha dovuto far anticipare la chiusura dello stabilimento di via Ottavio Moreno.

Agc continuerà a tenere acceso il forno fusorio float ai minimi termini in quanto lo spegnimento ne comprometterebbe l’efficacia, ma gran parte della linea produttiva è già ferma da giorni.



Altra azienda che attende in giornata di scoprire come procedere è l’Arcelor Mittal di Racconigi le cui rappresentanze sindacali incontreranno i vertici italiani di Taranto in videoconferenza. C’è poi la Mahle il cui stabilimento è già in cassa integrazione dal primo marzo per via della vertenza che si è conclusa i primi giorni di febbraio, prima dell’emergenza covid-19.



Ci sono però alcune aziende che - stando al nuovo decreto - possono continuare l’attività produttiva in quanto collegati ad attività essenziali.



Continua, ovviamente, la produzione alla Uvepharma di Garessio. Come continua tutte le aziende che producono macchinari per la filiera alimentare: come la Anselmo Impianti di Bene Vagienna che produce impianti per pastifici. O la Cmt di Peveragno che produce impianti per l’industria casearia.



Oltre a queste proseguiranno anche tutte quelle aziende meccaniche che realizzano componentistica per agricoltura. Che in provincia di Cuneo sono veramente molte. Abbiamo al momento notizia che la Gal.co di Roata Chiusani ha fermato nella giornata di oggi per poter visionare il nuovo decreto. Potendo agire nell’ambito dei servizi essenziali continuerà la produzione già da domani.



Ma continua l’attività anche l’Alpitel di Nucetto in quanto collegato alle telecomunicazioni, altro servizio essenziale secondo nuovo Dpcm.



Così come continua la Technofabric di Piasco e Costigliole Saluzzo che produce tessuti tecnici ad altre prestazioni utilizzati in svariati ambiti. Come nei nastri trasportatori installati alle casse nei supermarket o per il trasporto. Quindi agendo nell’ambito dell’”essenzialità” sottolineata da Conte.



Tra queste, infine, citiamo la Ar Metallizing di Casalgrasso che produce carte metallizzate destinato al mondo delle bevande, dell’imballaggio, per alimentari e tabacco. Anche qui rientrando a pieno diritto nei codici Ateco previsti dal governo.