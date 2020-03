Ghisolfi: l'Italia deve chiedere e ottenere dall'Europa 400 miliardi

Una raccomandazione molto autorevole, e che lo diventa ancora di più in ragione del fatto che a formularla, all'indirizzo delle Istituzioni governative italiane, è il Banchiere e scrittore di origine fossanese Beppe Ghisolfi, dal 2018 Vicepresidente e Tesoriere del Gruppo europeo delle Casse di risparmio - interlocutore della UE sui temi della politica bancaria - e dallo scorso anno Consigliere del Cnel, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro cui spetta la formulazione di pareri e proposte sulle linee economiche di Governo e Parlamento di Roma.

"L'Italia, in prima linea nel combattere un'emergenza che mette alla prova l'intera Europa, può e deve chiedere e ottenere molto, con una iniezione diretta di liquidità nelle tasche di famiglie e aziende", ha ribadito il Banchiere giunto nel frattempo nelle librerie di molte case con il suo quarto best sellers Aragno sulle Fondazioni Bancarie, altro pilastro fondamentale del sostegno alla società civile e alla cittadinanza per quanto autonomo e parallelo a quello strettamente creditizio.