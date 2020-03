Michelin di Cuneo, chieste quattro settimane di cassa integrazione per Covid-19

Terminato da poco l'incontro tra rsu, rls e azienda alla Michelin di Cuneo peer stabilire come affrontare i prossimi giorni di attività con l'emergenza Covid-19 in corso.



L'azienda di Ronchi conta oltre 2.200 dipendenti e non sarebbe tra le aziende che rientrano nel codice "Ateco" pubblicato in Gazzetta Ufficiale delle professioni essenziali. In particolare rientrerebbe nella categoria "fabbricazione articoli in

Durante l'incontro si è discusso della la firma della cassa integrazione Covid19 per tutto il personale Michelin. La durata massima di questa prima richiesta è di quattro settimane e copre il periodo che va dal 16 marzo all'11 aprile. Ad oggi non è stata ancora definita una data per la ripresa generale. Eventuali aggiornamenti saranno forniti alla fine di questa settimana.