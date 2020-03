La campagna solidale dei brand Miroglio: per ogni capo venduto una mascherina alla Regione Piemonte

I brand del Gruppo Miroglio che hanno siti e-commerce attivi (Caractère, Fiorella Rubino, Elena Mirò, Motivi e Oltre) lanciano una campagna solidale a sostegno dell’emergenza sanitaria in corso.

L’iniziativa prevede che per ogni capo acquistato online verrà donata una mascherina alla Regione Piemonte, che le destinerà a chi ne ha bisogno tramite la propria Unità di Crisi per l'emergenza Coronavirus.



Il Gruppo Miroglio è stato tra le prime aziende sul territorio a rispondere alla richiesta della Regione Piemonte e, grazie alla tecnologia e all’esperienza dei dipendenti della Stamperia di Govone e dell’Atelier Miroglio Fashion con i suoi partner, è riuscito in tempi rapidi a riconvertire una parte della propria linea per la produzione di mascherine (leggi qui).



Da oggi, con questo progetto, Miroglio intende coinvolgere anche la propria community di clienti per dare insieme un nuovo contributo in questo momento di difficoltà.



Tutte le iniziative dei brand saranno riunite e veicolate attraverso l’hashtag #orgogliomiroglio.