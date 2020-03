In cortile… come Nelson Mandela (VIDEO)

Ogni giorno uno spunto per continuare a sperare, per potenziare la resilienza e per riadattare la propria vita alle nuove condizioni.

Una quarantena “senza manuale di istruzioni” ci induce a riflettere sull’imprevedibilità della vita e può diventare slancio per rimettersi in gioco e continuare a crescere, nonostante il dolore e la paura.

Gli psicologi del Trauma Center del S.Croce Maura Anfossi, Gemma Falco, Cristina Giordana, Andrea Pascale, Arianna Piacenza





Esce dalla portina del condominio in tenuta atletica e agguanta la bici: avrà 80 anni e il piglio di chi sta per uscire, diretto chissà dove. Osservo il suo tragitto e rimango stupito: percorre un ovale nel suo cortile, ripetutamente, concentrandosi su traiettorie che non si scostano più di 50 metri dal punto di partenza, un circuito costante in cui si concentra sulla pedalata e sulla postura.

Ha il viso di un bambino a cui è stato concesso di uscire, ma con la raccomandazione di non allontanarsi. Dopo un quarto d’ora si ferma, si asciuga il sudore e depone la bici in garage.

Cosa starà pensando un uomo di quell’età, che ha nei suoi ricordi le immagini della guerra, che avrà faticato per la ricostruzione del paese, che avrà tremato per gli anni di piombo, mi chiedo. Come può reagire al pensiero che resistere a marzo 2020 significa girare in bicicletta in cortile?

Eppure lo fa, con fierezza e libertà, senza curarsi di sembrare ridicolo. Mi ricorda Nelson Mandela: per 27 anni ogni giorno svolse la sua attività fisica in cella, correndo sul posto.