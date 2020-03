10mila mascherine FFP2 all’ASL CN1 dalla famiglia Sordella di Fossano

Arriveranno, dogane permettendo, entro la fine di questa settimana le 10mila mascherine FFP2, quelle indicate quali presidio sanitario e a oggi quasi introvabili in Italia, ordinate dalla famiglia Sordella di Fossano in Cina.

Le mascherine, acquistate grazie al lascito di Teresio Sordella, scomparso nel dicembre del 2016, e ai rapporti di lavoro di Raffaella Sordella, che lavora in un laboratorio di ricerca negli Stati Uniti, saranno donate all’ASLCN1 e, nei limiti delle necessità alle istituzioni e associazioni di volontariato che operano sul territorio fossanese.

“Un semplice segnale di vicinanza a tutti gli operatori sanitari, alle istituzioni e ai volontari – ha dichiarato il presidente della Fondazione Sordella Davide Sordella – Non credo servano troppe parole in un momento delicato come questo. È il momento di fare ognuno la propria parte, secondo le proprie possibilità”.