A Borgo San Dalmazzo salgono a tre i decessi di persone positive al Covid

Il Comune di Borgo San Dalmazzo ha diramato il consueto bollettino relativo all'epidemia e al contagio da Covid 19 sul proprio territorio di competenza.

Sono salite a tre le persone positive decedute, un bilancio, quindi, che si è aggravato. Si tratta, probabilmente, della persona che nei giorni scorsi risultava essere ricoverata in ospedale, le cui condizioni, quindi, erano già gravi.

Altre due persone positive sono in quarantena a casa, mentre sono 18 quelle in isolamento per essere venute a contatto con i contagiati.

Gian Paolo Beretta, primo cittadino, ha ricordato alla popolazione che è fondamentale evitare qualunque spostamento.