A Marene continuano a diminuire i casi di contagio: in tutto 25 i positivi al Covid-19 (VIDEO)

Marene tira un sospiro di sollievo, non ci sono nuovo contagi. Da due giorni il numero dei casi positivi da Coronavirus è fermo a 25.

“Mi auguro che abbiamo raggiunto l’apice dei contagi - commenta la sindaca Roberta Barbero - Speriamo che questa sia un’inversione di tendenza, ma vi invito a rispettare l’ordinanza sindacale più stringente emanata il 18 marzi Vi prego, non abbassiamo la guardia”.

La sindaca ha poi annunciato la scomparsa della concittadina Margherita Fogliato, vedova Barbero, di 89 anni manca per anzianità, non per contrazione del virus covid.19. “Non saranno suonate le campane e non saranno appesi i manifesti - ha ricordato la sindaca -. Come sindaco dico alle famiglie che hanno perso un loro caro che la cittadinanza è loro vicina. Prego i cittadini di non recarsi ai cimiteri perché l’ingresso è aperto solo a pochissimi familiari”.

Il ringraziamento della prima cittadina va anche alla Trucco Tessile, al Gruppo Egea e al signor Abrate che hanno contributo portando i dispositivi come mascherine e tute distribuite a commercianti, medici e case di riposo.