Alba, il conto dei contagiati sale a 15. Il governatore Cirio primo guarito

Secondo gli ultimi dati ufficiali rilasciati, nella città di Alba sono 15 i soggetti riscontrati positivi al Coronavirus dall’inizio dell’emergenza, sul totale di 90 dell’intera Asl Cn2.



All’interno di tale gruppo, si segnala anche il primo guarito, il governatore regionale Alberto Cirio, che – terminata la quarantena – ha ripetuto il test ed è risultato negativo.



I pazienti sono tutti in buone condizioni di salute, monitorati giornalmente dagli operatori sanitari.



Nel frattempo, come noto, l’Asl Cn2 ha operato alcune importanti variazioni organizzative per fronteggiare al meglio l’emergenza, quali la chiusura del Pronto Soccorso di Bra e l’attivazione di un reparto di ricovero dedicato ai pazienti del Coronavirus presso l’Ospedale San Lazzaro di Alba.



“Ringrazio tutti gli operatori sanitari per il grande lavoro che stanno facendo – commenta il sindaco di Alba Carlo Bo – e ricordo a tutti gli albesi che il miglior modo per dimostrare la nostra riconoscenza è quella di restare a casa per arginare il contagio, al fine di allentare la pressione sugli ospedali in questo momento di emergenza”.