Arriva a 90 mila euro la raccolta fondi per il sostegno degli ospedali di Saluzzo, Savigliano e Fossano

Ha superato quota 90.000 mila euro la raccolta fondi a favore degli ospedali di Saluzzo, Savigliano e Fossano organizzata dalle associazioni Amici dell'ospedale SS Annunziata di Savigliano, Officina delle Idee di Saluzzo e Cuore in Mente Aps.

"E presto (ne siamo certi!) supereremo l’obiettivo di 130.000 euro - spiegano in una nota stampa -. Nel frattempo abbiamo già fornito direttamente all’ospedale materiali vari di pronto uso: tute, mascherine ed accessori medici".

"Immediata, spontanea e generosa è stata la risposta di tanti cittadini privati, imprese ed istituzioni data alla campagna di raccolta fondi per fronteggiare l’infezione da Coronavirus".

Obiettivo dalla campagna di raccolta fondi è acquistare, d’intesa con l’ASL CN1, quanto necessario per meglio affrontare l’emergenza (letti, monitor, ventilatori automatici, defibrillatori, pompe di infusione etc.) per arredare le postazioni di terapia intensiva e sub intensiva negli ospedali di Savigliano, Fossano e Saluzzo.

"Il sistema sanitario italiano sta reagendo velocemente ma i tempi e le dinamiche della crisi non consentono di avere l’immediata disponibilità dei mezzi necessari, nell’attesa esprimiamo vicinanza e riconoscenza alle risorse umane operanti, sia al personale sanitario impegnato in prima linea che a tutti coloro che prestano la loro opera per assicurare i servizi essenziali. Rilanciamo pertanto l’invito alla solidarietà da parte di: Amici dell’Ospedale SS. Annunziata di Savigliano”, “Cuore in Mente APS”, “Officine della Idee per il futuro dell’Ospedale Civile di Saluzzo” e del portale “SOLIDALI.org” per donazioni online".

Per dare il proprio contributo:

“Erogazione liberale Emergenza Covid-19”

Associazione Amici Ospedale SS. Annunziata Savigliano ONLUSCRS Savigliano

- IBAN: IT39M06305 46851 000010142521

Officina delle Idee per il futuro dell’Ospedale Civile di SaluzzoCR Saluzzo/Bper

- IBAN: IT66Y0629546770000001623357

Cuore in Mente APSUBI Banca di Savigliano - IBAN: IT58V0311146850000000001358

Piattaforma internet SOLIDALI.org

• Paypal

• Carta di Credito

• Bonifico bancario