Carrù: salgono a 4 i casi di Coronavirus in paese

È salito a 4 casi complessivi il bilancio dei contagi relativi al Coronavirus a Carrù: si tratta di un uomo under 60 e di tre donne, di cui 2 d'età superiore agli 80 anni.

"Tre di essi - comunica il sindaco, Stefania Ieriti - risultano ricoverati presso gli ospedali di Mondovì e Ceva, mentre la quarta è a casa. Per quest'ultima l'isolamento è stato disposto dalla struttura sanitaria presso la quale lavora (fuori provincia). Non si segnalano situazioni di particolare gravità, ma a loro tutti giungano gli auguri di prontissima guarigione".

Oltre a questi casi confermati, il primo cittadino evidenzia poi che "risultano 15 persone qui residenti in isolamento fiduciario domiciliare, poiché entrati in contatto con i congiunti risultati positivi, e 5 in isolamento, perché provenienti da Paesi esteri".

Infine, un focus generale sulla situazione emergenziale dettata dal Covid-19: "Le indicazioni governative diramate ieri e oggi hanno reso imprescindibile l'attivazione di presìdi territoriali. Constato con orgoglio che la gravità del momento rende ancora più efficace e proficua la collaborazione fra le forze dell'ordine ed è doveroso da parte mia ringraziare, in questa sede, per la disponibilità la polizia locale, la stazione dei carabinieri di Carrù, il gruppo comunale della protezione civile e gli amministratori comunali che, tutto insieme, con solerzia e rettitudine, hanno operato in sinergia per la tutela della salute di noi tutti. Resta inteso che l'allerta permane altissima: è necessario rimanere in casa, ridurre al minimo gli spostamenti evitando di ricorre ad argomentazioni che esulano dalle casistiche previste dalla norma (salute, lavoro e necessità). Rammento che per effetto del decreto ministeriale a firma congiunta (Interno e Salute) non sono possibili gli spostamenti da un Comune all'altro, se non per le motivazioni su indicate. In questi momenti occorre consapevolezza e autodisciplina... Diamone prova, oggi più di ieri! Ricorderemo a lungo queste domeniche, ma stando distanti oggi saremo più vicini domani! Mi mancate!".