Ceva: il sindaco conferma il primo caso di Coronavirus nel Comune

Primo caso di Coronavirus a Ceva: l'ha annunciato pochissimi minuti fa il sindaco, Vincenzo Bezzone, attraverso una nota diramata sui social network.

"In aggiornamento alla situazione del contagio da virus Covid-19 - si legge nel testo -, comunico che nel territorio del Comune di Ceva attualmente abbiamo un caso positivo, al momento in isolamento domiciliare".

Vi è poi anche "una persona posta in via precauzionale in quarantena fiduciaria". Entrambi sono monitorati quotidianamente dal personale sanitario.

Il primo cittadino ha voluto ringraziare "gli addetti ai lavori" e invitare tutti "a un comportamento responsabile, in ottemperanza alle direttive istituzionali".