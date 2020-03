Coronavirus: la ditta Automobili Coero Borga di Barge dona 5mila euro al Santa Croce

La ditta Automobili Coero Borga SRL ha donato 5mila euro all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo: "Un piccolo sostegno per affrontare questa emergenza senza precedenti, fino a ieri narrata solo nei film ora divenuta realtà, che ha colpito la nostra terra in primis gli italiani - ha dichiarato il titolare Claudio Coero Borga -. Stiamo a casa e fermiamoci tutti per evitare un'epidemia apocalittica!"