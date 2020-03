Coronavirus: lo Juventus Fan Club Mondovì dona tute protettive all'ospedale cittadino e a quello di Fidenza

Lo Juventus Official Fan Club Mondovì, infatti, ha reso noto di aver deciso di acquistare un determinato quantitativo di tute "Tyvek 500 Xpert", che saranno poi regalate ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari dell'ospedale di cittadino e di quello di Fidenza, in provincia di Parma (sede secondaria del club).

"Tutti quanti - dichiarano dal direttivo del sodalizio a tinte bianconere - stiamo attraversando un periodo molto difficile, che ha fatto diventare secondaria la nostra passione per il calcio, ma che non ci ha lasciato per niente indifferenti. Siamo certi di aver fatto cosa gradita".