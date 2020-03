Coronavirus, primo caso di contagio a Govone

La notizia giunge poco fa dal sindaco Elio Sorba : "Mi è stato comunicato ufficialmente dall'Asl Cn2 che anche a Govone abbiamo un caso di persona posititiva al tampone per il Covid-19 e la persona contagiata si trova ora in isolamento domiciliare seguita dai sanitari dall'area di competenza".

Il primo cittadino Sorba ribadisce l'importanza di non uscire di casa se non in casi strettamente necessari, rispettando le ultime normative e le di distanze di sicurezza di almeno un metro dalle altre persone.