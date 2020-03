Covid-19 a Verzuolo anche le panchine “off-limit”. Aperto il COC, sospeso il mercato settimanale

Panchine “fettucciate”, a Verzuolo, per evitarne l’utilizzo e, quindi, il possibile crearsi di assembramenti.

Lo ha deciso il Comune, nell’ambito della continua la lotta per il contenimento del Coronavirus. In questi giorni, infatti, l’Amministrazione del sindaco Giancarlo Panero ha disposto nuove misure, più stringenti.

Lungo le strade della cittadina sono stati affissi 250 cartelli che vietano le passeggiate e ricordano come sia consentito solo spostarsi per lavoro, motivi di salute, necessità urgenti e rientri in abitazione.

Continuano i controlli della Polizia locale, che sin dal primo decreto del Governo aveva intensificato i posti di controllo sulle principali arterie viarie di Verzuolo. Alla Protezione civile, invece, sono stati affidati gli avvisi con altoparlanti per ricordare ai cittadini di restare a casa.

Anche a Verzuolo rimangono chiusi cimiteri e giardini pubblici e tutte le restanti aree verdi.

Stamattina, alle 11, ha preso piena operatività il Centro operativo comunale, che si è riunito nella sala consiliare del Comune.

Presenti in sindaco Panero, il segretario comunale Giacomo Garino, Mauro Barbieri (responsabile del gruppo di Protezione civile Ana, insieme a Riccardo Giuggia), Daniele Beltrame, responsabile della Polizia locale, Roberto Besante, luogotenente comandate della stazione dei Carabinieri, Gianpiero Olivero e Renato Pagliero, rispettivamente responsabili dell’area tecnica e contabile del Comune.

Il COC è stato attivato a livello preliminare, ma il sindaco ha già disposto l’erogazione di fondi alla Protezione civile per provvedere ai primi acquisti del materiale più urgente.

È stata disposta la sospensione del mercato settimanale.

Il COC gestirà, in questa fase, l’emergenza da remoto.