Emergenza Coronavirus: il supporto dei veterinari in Protezione Civile ai proprietari di animali da compagnia in quarantena

L’attuale emergenza determina nuove problematiche anche per la gestione degli animali da affezione, i proprietari che si trovano in quarantena o in gravi condizioni di salute sono impossibilitati a lasciare la propria abitazione. Se intervengono problemi sanitari al proprio animale possono non essere in grado di assicurare loro idonee cure, nel momento in cui non abbiano anche altri supporti, questa situazione può causare rischi per la salute dell’animale e comprometterne il loro benessere.

L’Associazione “Unità Medico Veterinaria Volontaria” con sede a Fossano presso il Coordinamento della Protezione Civile della Provincia di Cuneo, ha la possibilità di fornire supporti con il suo personale Veterinario volontario, utilizzando la propria dotazione: un mezzo idoneo anche per il trasporto di animali da affezione, strumentazione per il primo soccorso.

Per ovviare a queste possibili situazioni di disagio l’UMVV ha predisposto un protocollo di intervento per supportare i proprietari di cani, gatti e altri animali da affezione in difficoltà, che potranno richiedere direttamente la prestazione all’Associazione, utilizzando i seguenti numeri telefonici (338/7711317; 333/8287201). L’operatore Veterinario provvederà preventivamente a valutare le condizioni di urgenza e di necessità, nel caso ravveda l’esigenza di intervenire, si recherà presso l’abitazione del richiedente. Qualora si tratti di persone in quarantena, acquisito preventivamente il parere favorevole dei Sindaco, effettuerà una valutazione clinica, stabilendo se vi sia l’esigenza di trasportare l’animale in una struttura veterinaria per le necessarie cure, provvedendo anche al suo trasporto. La scelta verrà concordata con il proprietario, previa verifica della disponibilità della struttura stessa, in caso non sia necessario tale intervento, verranno forniti consigli e istruzioni per superare la situazione di disagio riscontrata.

Il territorio nel quale potranno essere fornite tali prestazioni, per ora, è stato identificato nel territorio dell’Azienda Sanitaria Locale Cn 1, l’intervento dei Veterinari dell’Unità Medico Veterinaria Volontaria è totalmente gratuito, il proprietario dovrà provvedere a sostenere le spese relative ai successivi interventi veterinari.