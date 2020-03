Emergenza coronavirus in Granda: 800-767-800 è il numero verde amico degli anziani (VIDEO)

Un numero verde amico degli anziani, presentato a giugno 2019: 800-767-800. Il servizio era stato voluto e promosso dall'associazione "Uscire Insieme Onlus", presieduta da Loris Marchisio, consigliere comunale a Cuneo. Aveva avuto il supporto del Comune, della Fondazione CRC, delle Acli, della Regione, del Consorzio. Una grande squadra a sostegno della popolazione anziana, che spesso è sola e non sa dove e come informarsi.

Quale lo scopo del progetto? Mettere in rete tutti i servizi esistenti e informare chi ne ha bisogno, appunto, della loro esistenza. Il numero copre diverse zone: Cuneo, Busca, Bermezzo, Cherasco e non solo.

In questo periodo di grande emergenza, soprattutto per gli anziani, l'associazione è stata costretta a cambiare passo, per dare risposte ancora più stringenti e urgenti. "Come possiamo dare il nostro contributo?": si sono chiesti.

Facendo rete. E' quasi sempre questa la risposta migliore, più rapida ed efficace. Coordinando ciò che già c'è. Una delle esigenze maggiori in questo periodo? Consegnare la spesa e i farmaci a chi non può uscire. Ed ecco che, nei mille rivoli del volontariato, l'associazione ha fatto un po' di ordine.

EMERGENZA COVID-19: a chi rivolgersi per la consegna spesa a domicilio, farmaci e beni di prima necessità in Cuneo e Provincia?

La Onlus ha così raccolto in un unico luogo tutte le informazioni riguardanti i servizi di spesa a domicilio e di consegna farmaci o beni di prima necessità non solo a Cuneo, ma anche nei Comuni della provincia.

Le informazioni sono reperibili sul sito http://www.numeroverdeanziani.it/

Il sito mette in relazione le esperienze, segnala nuove iniziative e soluzioni, supporta i volontari, informa anziani e loro famigliari, in questo periodo aiuta a migliorare (e salvare) la vita delle persone.