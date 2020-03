Fossano: oltre 1000 controlli a chi transita nel comune, 9 denunce e un centinaio di accertamenti

Continuano senza sosta i controlli e gli accertamenti da parte della Polizia Locale di Fossano per far rispettare le disposizioni dei decreti in merito all'emergenza Covid19, impegno straordinario degli uomini del Comandante Giacomo Cuniberti che sta sicuramente contribuendo al contenimento del propagarsi in città della Pandemia Coronavirus. Fin dai primi giorni dell'emergenza sono 5 le pattuglie impegnate sul territorio, con un presidio fisso nel centro cittadino, ma il lavoro degli agenti non è solamente quello di verificare le autocertificazioni dei conducenti o dei pedoni, molto spesso infatti gli agenti si fanno portatori di chiarimenti cercando di dare alla cittadinanza risposte quanto più esaustive sia telefonicamente sia in prima persona lungo le vie fossanesi.

«Sono in contatto continuo con il comandante Giacomo Cuniberti, grazie ai suoi preziosi consigli abbiamo spesso anticipato le mosse del governo centrale e siamo riusciti in qualche modo a limitare i danni di questa grossa emergenza, ringrazio lui, i suoi agenti e più in generale tutte le forze dell'ordine impegnate sul territorio fossanese nelle ultime settimane» il Commento del Sindaco Dario Tallone.

I NUMERI DELLA POLIZIA LOCALE NELL'ULTIMA SETTIMANA

- 1086 persone fermate con acquisizione di autocertificazione;

- 707 controlli alle attività commerciali/produttive;

- 9 denunce eseguite in corso d’attuazione con un centinaio di autocertificazioni in fase d’accertamento;

- 5 pattuglie a giorno impiegate sul territorio con un presidio fisso;

- Centrale operativa attivata con ausilio di 51 telecamere facenti parte del sistema di videosorveglianza comunale ad ausilio dei controlli sul territorio;

- Una media di 200 chiamate a giorno alla centrale operativa per richieste d’informazioni e chiarimenti sull’attuazione dei provvedimenti in vigore.