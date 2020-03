La Peraria di Villafalletto si converte in tempi record: dagli allestimenti fieristici è passata alla produzione di mascherine (VIDEO)

Non appena la diffusione del virus COVID-19 ha iniziato a limitare prima e a fermare poi le attività che prevedono la concentrazione di persone in un medesimo luogo, le aziende legate al comparto degli eventi hanno abbassato le saracinesche.

In provincia di Cuneo, a Villafalletto, la società Peraria, il cui core business è il settore degli allestimenti fieristici, si è vista costretta a mettere in ferie forzate i suoi 42 dipendenti.

Quando mercoledì scorso, 17 marzo, con il Decreto Legge n.18 la Protezione Civile ha autorizzato, e di fatto sollecitato, la produzione di mascherine di protezione per naso e bocca da parte di aziende terze, immediata è stata la volontà di mettersi a disposizione.

In poche ore i vertici aziendali si sono riuniti, hanno fatto un esame di fattibilità e già da sabato 21.03 le macchine da cucire sono ripartite con un nuovo obiettivo, produrre il maggior numero di pezzi, nel minor tempo possibile.

Il titolare, Livio Cismondi, tiene particolarmente a ringraziare il proprio staff che, per la gran parte, si è messo a disposizione della riconversione aziendale, aderendo al progetto con entusiasmo, dando inizio a produzione e distribuzione già da sabato 20 marzo scorso. Se dalle crisi bisogna cogliere opportunità, allora quest’emergenza è l’occasione per rafforzare il made in Italy e riportare nella penisola alcune produzioni industriali, con tanto di benefici occupazionali.

