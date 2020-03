Laurea via Skype a Cuneo per la figlia del questore: studentessa a Milano, stamattina è stata proclamata dottore in Legge

Laurearsi ai tempi del coronavirus. Come tanti degli eventi che scandiscono la vita, dalla nascita al funerale, dalla laurea al matrimonio, anche questo traguardo così ambito è stato completamente sovvertito.

Ma la vita va avanti, adeguandosi alle nuove regole che la situazione attuale ci impone.

E così, tra chi si è laureato a distanza, c'è anche la figlia del questore di Cuneo, Rebecca Ricifari, 25 anni. Arrivata qualche settimana fa da Milano, studentessa alla Statale, è arrivata qui per ultimare la tesi con calma. Mai avrebbe immaginato che a Milano non sarebbe più potuta tornare e che avrebbe discusso la tesi di diritto internazionale dall'appartamento del papà.

Ma è andata così. E la soddisfazione è stata comunque tanta. 110 e lode e i complimenti della commissione. La tesi l'ha discussa stamattina, sotto lo sguardo commosso ed emozionato del padre, che l'ha ascoltata mentre lei, via Skype, parlava del suo lavoro, una tesi sperimentale in diritto d'autore e copyright delle tradizioni che le è valsa la laurea magistrale.

"C'eravamo solo noi due. E' stato un momento molto particolare, che non dimenticherò mai", ha commentato il questore Emanuele Ricifari. Da un lato c'è un po' di tristezza per l'impossibilità di festeggiare il bellissimo risultato, dall'altro la consapevolezza che la tecnologia, in questo momento così drammatico, sta rendendo possibili cose fino a qualche tempo fa impensabili. E questo è un aspetto che fa riflettere. Sembra che si sia fermato tutto, ma non è così. La vita va avanti, con nuove regole e nuove strategie, da cui stiamo tutti imparando qualcosa".