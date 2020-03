Le associazioni monregalesi unite contro il Coronavirus: continua la raccolta fondi, già donati 17 mila euro

Il Rotary Club di Mondovì, il Torino Club Mondovì-Popolo Granata, l’Associazione Nazionale Alpini–sezione di Mondovì, il Circolo delle Idee Giovani per Mondovì con il Comitato Rioni Mondovì e Monregale Calcio hanno deciso di dare un aiuto concreto per l’emergenza COVID19 all’Ospedale di Mondovì.

"Tutti insieme per il momento abbiamo donato 17.000 € e ci auguriamo che molti ci imitino perché solo insieme possiamo davvero fare molto e vincere la guerra contro questo nemico invisibile".

Le risorse messe in campo possono essere tante ma purtroppo in questo momento è difficile reperire i materiali da acquistare: non si trovano in commercio dispositivi di protezione, ventilatori, maschere per ossigenoterapia. Portando avanti singole iniziative il rischio è di disperdere denaro. Giunge a proposito il motto del Rotary di quest’anno: “il Rotary connette il mondo”, se ci “connettiamo” in tanti decidendo di indirizzare tutto ciò che riusciamo a raccogliere in un unico canale, possiamo ambire ad obiettivi più importanti, effettuando gli acquisti in modo razionale. Per questo motivo abbiamo pensato di far convergere tutte le offerte all’Associazione ASSO (Amici della Sanità per il Sud Ovest CN) che essendo quotidianamente in contatto con la direzione ospedaliera è informata su ciò che serve e si riesce ad acquistare. "Unitevi alla nostra campagna di crowdfunding per aiutare concretamente il reparto di terapia intensiva e permettere l’acquisto di dispositivi tecnici: il nostro primo obiettivo è quello di raggiungere 24.000 € per l’acquisto di un ventilatore polmonare".

Il versamento si può effettuare Presso BAM agenzia di Mondovì Breo IBAN: IT78J0845046480000000009364 Nominativo: Amici della Sanità per il Sud OvestCN Causale: bonifico a favore dell’Ospedale di Mondovì Regina Montin Regalis Covid19