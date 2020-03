Peveragno, salgono a sei i positivi al Covid-19: altre 15 persone in isolamento a casa

A darne notizia l'amministrazione comunale con un post sulla propria pagina Facebook nella serata di oggi (lunedì 23 marzo): "Siamo arrivati ad una fase critica, in cui sicuramente il virus è entrato nella nostra comunità: abbiamo alcuni casi positivi accertati ma soprattutto abbiamo un certo numero di persone confinate in casa, sia perché sono state a contatto con malati (siamo a circa 15 persone), sia perché hanno sintomi di tipo influenzali come febbre, mal di gola, tosse, dolori diffusi, che potrebbero essere una forma “leggera” di manifestazione del coronavirus famigerato".