Positivi al Coronavirus: nel Roero un totale di 27 casi. Tre le persone decedute

Anche nella Sinistra Tanaro proseguono le comunicazioni con le quali le Amministrazioni comunali del territorio aggiornano la popolazione sull’avanzamento del numero di infezioni da Coronavirus accertate dalle autorità sanitarie.



Ad oggi (lunedì 23 marzo) la conta porta a un totale di 27 persone, poco meno di un terzo delle 90 comunicate nella serata di ieri dall’ultimo bollettino dell’Asl Cn2 per l’intero territorio di Langhe e Roero.

Gli ultimi 4 casi sono quelli verificati nel comune di Sommariva Perno.



Di seguito l'elenco dei casi di persone positive al Covid-19 aggiornato alle 14 di oggi, lunedì 23 marzo.



- Santa Vittoria d’Alba: 6 casi (tra questi si registra un decesso; gli altri cinque sono in quarantena presso le proprie abitazioni);

- Sommariva Perno: 4 casi;

- Montà: 3 casi (tra questi si registra un decesso di un signore di 85 anni residente a Santo Stefano Roero, ma domiciliato in paese; le altre due persone sono attualmente ricoverate presso l’ospedale di Cuneo);

- Corneliano: 3 casi;

- Vezza d’Alba: 3 casi (tra questi una signora di 88 anni deceduta sabato);

- Canale: 2 casi (1 in quarantena domiciliare e uno ricoverato ad Alba);

- Ceresole d’Alba: 2 casi;

- Priocca: 1 caso;

- Sommariva del Bosco: 1 caso;

- Montaldo Roero: 1 caso riguardante un residente attualmente domiciliato a Torino;

- Castellinaldo: 1 caso (due familiari in isolamento domiciliare fiduciario sotto stretto controllo dei sanitari).